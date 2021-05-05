ريهام سعيد: عدد الزيجات دليل على احترام الست.. وترفض كشف عددهم

رفضت الإعلامية ريهام سعيد، الإعلان عن عدد زيجاتها خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها لم تتزوج أبدًا في السر، «هو الجواز ده حاجة غلط؟، عمري ما اتجوزت في السر، بس مقدرش أتكلم عن حاجة فاتت وأنا متجوزة، احترامًا للراجل اللي أنا على ذمته».

وأضافت «سعيد»، أنها على ذمة رجل محترم، وترفض الحديث عن زيجاتها، سواء عددها أو كواليسها، متسائلًة: «هو الجواز حرام يعني؟ يعني الواحد لما يخش في علاقة بدل ما يتجوز ده الصح؟ ولا تحبوا أعيش راهبة»، موضحة في الوقت ذاته، أن عدد الزيجات بالنسبة للسيدات، دليل على أنها سيدة محترمة.

من ناحية أخرى، أكدت الإعلامية، أنها بالفعل باعت 4 سيارات دفعة واحدة، والساعات الشخصية الخاصة بها، وعدد من المنازل الخاصة بها في إحدى الأزمات الخاصة بإحدى القضايا، «كنت محتاجة فلوس عشان المحامين وكان مبلغ كبير، وكنت محتاجة فلوس لأولادي عشان مصاريف دراستهم، والنهار اللي هي مصدر رزقي، كانت بتمر بضائقة مالية».

وأوضحت ريهام سعيد، أنها بالرغم من كونها من أسرة ميسورة الحال، إلا أنها تعتمد على نفسها، ولا تأخذ منهم شيئا، «بعدين كنت محتاج فلوس كاش كبير جدا في وقت قليل جدا».

وعن السبب الحقيقي وراء رفض الفنانة زينة اعتذارها، قالت «قالت لي أعملي فيديو اعتذري فيه، عملت فيديو، قالت لا أنتوا بتضحكوا في الفيديو ومش باين عليكم الندم، عملت فيديو تاني وظهرت مكشرة فيه، وبعتهولها، قالت لا معجبنيش، وطلبت مني أني أروح للمحامي بتاعها هو اللي يكتب نقول إيه بالضبط، قولتلها لا يا ماما هو أنا عبيطة، أنا حاولت استسمحك وأقولك معملتش ليكي حاجة وحشة، بس لو بالطريقة دي نخلينا في طريق التقاضي».