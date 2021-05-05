ألفاظ خارجة وانفعال من أسماء لمنور في حلقة برنامج رامز عقله طار

انفعلت الفنانة المغربية أسماء لمنور، خلال لعبة «كبسولة الهوب دروب» في برنامج «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وأقنع القائمون على البرنامج الفنانة المغربية، بأن اللعبة حدث بها عطل تقني، وكان يجلس إلى جوارها الفنان رامز جلال متخفيا، ويحاول مضايقتها، الأمر الذي دفعها إلى الانفعال والتلفظ بألفاظ خارجة.

ووقعت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار، على قناة «MBC مصر» الفضائية.

واستقبل الفنان رامز جلال ضيفته بسخرية كبيرة، ووصفها بأنها «ملكة غيطان الجميز»، وأنها «فانوس الطرب الأصيل»، مشيرا إلى أنه قرر «تكديرها» في الحلقة.

وأضاف «جلال»: «سامحوني يا كل محبينها، حاولت ألغي الحلقة لكن ده مكتوب ومقدر».

وقالت أسماء لمنور، ردا على سؤال حول علاقتها بالحيوانات: «علاقتي بالحيوانات كل خير ولكن من بعيد، وأحب الخيول ورؤيتها».

ويعرض برنامج رامز جلال رمضان 2021، على قناة «MBC مصر»، ويحمل هذا العام اسم «رامز عقله طار»، حيث صورت أحداث المقالب داخل مدينة ملاهي في المملكة العربية السعودية، واستضاف عددًا كبيرًا من الفنانين ونجوم الرياضة، منهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، وومروان محسن مهاجم النادي الأهلي، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي.