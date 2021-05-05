وفاة شاب أثناء صلاة العصر داخل مسجد بالغربية

فوجيء المصلون في مسجد قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أثناء صلاة العصر، بوفاة الشاب تامر محمد عليوة أثناء السجود.

كان رواد مواقع التواصل بالغربية، قد تداولوا صورة الشاب تامر محمد عليوة، في العقد الثالث من العمر ويعمل في بيع الدواجن، وأنه توفي أثناء أداء صلاة العصر بمسجد القرية، مؤكدين أنه كان شابا يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة.

ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة التراويح من المسجد الكبير بقرية الدلجمون ودفنه بمقابر العائلة.

وأكد أهالي قرية الدلجمون أن الشاب كان محبوبا من الجميع، ووفاته تدل على قربه من الله، مشيرين إلى أن الفقيد كان معتادًا على الذهاب إلى المسجد لأدائه جميع الصلوات.

إصابة وكيل وزاراة الأوقاف بالغربية بكورونا

أصيب الشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء التحاليل اللازمة والفحص الطبي، وثبوت إيجابية العينة المأخوذة منه.

وكشفت مصادر في مديرية أوقاف الغربية، استقرار حالة وكيل وزارة الأوقاف الصحية، وخضوعه للعلاج في العزل المنزلي، تحت إشراف طبي عالي المستوى، حتى يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بالغربية، بيانا تدعو فيه بالشفاء العاجل إلى وكيل وزارة الأوقاف وأسرته، جاء نصه: «تتقدم مديرية أوقاف الغربية بقيادة الشيخ محمد سعد العش، والشيخ محمد عبدالغنى صوله، ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات والمفتشين، بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى تبارك وتعالى أن يشفى الشيخ السيد عبد المجيد، وكيل الوزارة والأسرة الكريمة، وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية، وأن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، إنه ولى ذلك والقادر عليه».