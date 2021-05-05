بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال لـ أسماء لمنور: «أنا بحبك»

انفعلت الفنانة أسماء لمنور، على الفنان رامز جلال بعد اكتشافها أنها وقعت ضحية لمقلب في برنامجه «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية.

وحاول الفنان رامز جلال تهدئة الضيفة، وقال لها: «أنا بحبك والله»، لترد عليه: «هل هذا هو الحب؟!»، وبدأ يحدثها عن ابنها «آدم» لتهدأ، وقال: «المغرب فخورة بأسماء لمنور، وآدم أنت لازم تفخر بوالدتك».

ومازح رامز جلال ضيفته، وقال: «في لعبة البنت بول اتضربتي فين»، لترد عليه: «الموضوع هيبقى (تييييت) عند إذاعة الحلقة»، في إشارة إلى أنه ضربها في ظهرها.

وأقنع القائمون على البرنامج الفنانة المغربية بأن اللعبة حدث بها عطل تقني، وكان يجلس إلى جوارها الفنان رامز جلال متخفيا، ويحاول مضايقتها، الأمر الذي دفعها إلى الانفعال والتلفظ بألفاظ خارجة.

ووقعت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار، على قناة «MBC مصر» الفضائية.

ويعرض برنامج رامز جلال رمضان 2021، على قناة «MBC مصر»، ويحمل هذا العام اسم «رامز عقله طار»، حيث صورت أحداث المقالب داخل مدينة ملاهي في المملكة العربية السعودية، ويستضيف عددًا كبيرًا من الفنانين ونجوم الرياضة، منهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي.

وفور وصول الضحية للملاهي الجديدة بالرياض، يستقبلها الفنان حسن العسيري ويصطحبها في جولة بالملاهي وممارسة بعض الألعاب منها لعبة رمي الكرات، وهناك يبدأ رامز في التنشين تجاه الضحية وضربها بالكرات دون أن يظهر، ووبعد انتهاء فقرة حسن العسيري مع الضحية، تستقبلها المذيعة سارة مراد وتبدأ في توجيه بعض الأسئلة لها.