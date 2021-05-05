ريهام سعيد ترفض عودة صداقتها بريم البارودي مرة أخرى: «ماتت بالنسبة لي»

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعتبر الفنانة ريم البارودي «ماتت» بالنسبة لها، ولن تكون في يوم من الأيام صديقتها مرة أخرى، مُعلقة على صورة لريم البارودي في إحدى جلسات محاكمة ريهام سعيد، وكانت متواجدة داخل المحكمة «أنا مقدرش أدخل جوه قلوب الناس، إنما الأعمال بالنيات، بس فيه ناس حطت تعليق على الصورة قالت إن كان فيه ناس مهمومة وباصة قدامها، وناس تانية باصة لكاميرات الصحفيين».

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، «أنا مش عاوزه حد يتعاطف معايا، عوزاهم بس يحلوا عني»، موضحة أن ريم البارودي لم تكن في يوم من الأيام صديقة لها، «صحبتي يعني شافت أهلي وأنا شوفت أهلها، أنا بقى لا عمري شوفت والدتها، ولا أعرف هي ساكنة فين ولا أعرف هي خريجة إيه ولا أي حاجة، ومع ذلك قولت لها على بعض أسراري».

وأردفت الإعلامية، أنها لم تفعل شيء ضد العيش والملح مع ريم البارودي، «أنا اللي مشتومة وأنا اللي مغلوط فيا، أنا عادي ممكن أطلع أسراري لأي حد، هي ديما كانت تكلمني في التليفون تقولي حلقة النهاردة كانت تحفة، تقولي هجبلك الكوافير الفلاني، تقولي أنت جبل ما يهزك ريح، وكانت بتقدملي مجاملات طول الوقت أو تعاتبني أني مش برد على التليفونات»، موضحة أنها ليس لديها أي صديقة في الوسط الفني.

وعن سبب اعتذارها للفنانة زينه، ورفضها عودة صداقتها بالفنانة ريم البارودي، قالت: «زينة اعتذرلتها عشان كانت تمر بظروف قاسية جدًا، أما ريم ماتت بالنسبة لي».