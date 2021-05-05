«عتبة للثور».. 6 ملاحظات من حلقة أسماء لمنور مع رامز جلال «فيديو»

وقعت المطربة المغربية أسماء لمنور، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، النسخة الجديدة من سلسلة برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، والمذاع حلقاته على شاشة «mbc مصر».

وخلال الحلقة، تبينت مجموعة من الملاحظات نرصدها في السطور التالية:

ضحية للمرة الأولى

وفي مقدمة تلك الملاحظات، أن المطربة المغربية تقع ضحية لمقالب رامز جلال للمرة الأولى، حالها حال عدد كبير من ضحايا البرنامج هذا الموسم.

أسماء lighting

الروبوت الذي يظهر إلى جوار رامز جلال خلال الفقرة الأولى من البرنامج، لم يعرف ضحية حلقة اليوم، الأمر ذاته الذي تكرر مع أكثر من ضحية في سابق الحلقات، لكنه في الوقت ذاته، سخر من اسمها واستخدم ذكائه الاصطناعي في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، ليحول أسماء لمنور إلى أسماء lighting.

كنت جبت الأولاد

أسماء لمنور ثاني ضيف مازح الفنان حسن عسيري، المشارك في عملية خداع ضيوف البرنامج هذا العام، وأخبرته أنها لو تعلم بأنه سيتم تصوير معها داخل مدينة ملاهي، لأصطحبت أولادها معها، وهو ما قاله أيضا محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر.

عتبة الثور

مواقف كثيرة طريفة حدثت لضحايا برنامج رامز هذا العالم، مع لعبة الثور، التي يمتطون فيها الثور ويحاولون الثبات أعلى ظهره أطول فترة ممكنة، لكن ما حدث مع أسماء لمنور كان الأكثر غرابة حتى الآن، حينما طلبت أن يوفر لها فريق البرنامج «عتبة» تقف عليها حتى تستطيع امتطاء الثور.

ملابس سارة مراد

كل حلقة لا تسلم الإعلامية سارة مراد المشاركة في تقديم البرنامج، وبالأخص الفقرة الحوراية به، من سخرية رامز جلال وتعليقاته على ملابسها وإطلالتها، لكن هذا لم يحدث للمرة الأولى خلال حلقة أسماء لمنور، وكل السخرية الموجه للملابس في الحلقة اختص بها المطربة المغربية فقط، على عكس المعتاد.

التييت بدأ بدري

عادة يستخدم صناع البرنامج صافرة التشويش «التييت»، بداية من فقرة الكبسولة، التي تحتضن المقلب الرئيسي بالحلقة، لكن هذه المرة لجأوا لاستخدمها مبكرا بعض الشيء، وبالتحديد بفقرة لعبة «حرب طلقات الألوان»، التي رفضت المطربة المغربية استكمالها بعدما تعمد رامز جلال إصابتها أسفل ظهرها بطلقتين.