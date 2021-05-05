إزالة 9 أكشاك مخالفة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلن الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، إزالة 9 أكشاك مخالفة بالطريق الصحراوي الغربى خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق الصحراوى الغربي لليوم الثانى على التوالى، مؤكدًا إزالة كل التعديات المخالفة وكذلك أي شكل من أشكال الإشغالات غير القانونية.

وكلف العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، نوابه بمتابعة الأعمال التى تتم بقرى المنيا سواء المشروعات أو تنفيذ الإزالات، وشن الحملات المكبرة للتأكد من إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب.

وأكد رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل على متابعة سير العمل بالمشروعات التى تتم بداخل القرية، ومنها مبنى الحماية المدينة الذي تفقده الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، مؤكدا على إنجاز 70% من أعمال التشطيب الداخلى من إنارة وبلاط.

وقد أحال نائب رئيس المدينة مشرفة المشروع للتحقيق لعدم التواجد فى مقر العمل، ومن جانبه أكد عماد محمود رئيس قرية البرجاية على المتابعة المستمرة وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة وإلا سيتعرض صاحب المخالفة للنيابة، موضحا أنه تمت إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 80م تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة.

كما تمت إزالة 9 حالات تعدى فى المهد، شملت 8 بدون ترخيص وحالة تعدى بقرية زهرة التابعة للبرجاية تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.