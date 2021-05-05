ريهام سعيد: تليفوني جاله «خرس» من عدم الرن

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها كانت مُحاطة بشخصيات سيئة، فبعض الشخصيات كانت تعمل لهم «تاج» على الانستجرام على سبيل المثال ويردون عليها في «الأنبوكس» حتى لا يظهروا أمام الجمهور أنهم يردون عليها، «بيعملوا كده عشان بيقولوا جواهم، لعل وعسى ترجع مهمة تاني في يوم من الأيام، يبقى من ناحية محافظ على علاقته بيكي، ومش مبينها في نفس الوقت».

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»: «كان فيه ناس بتطاردني على التليفون عشان أرد عليهم، دلوقتي لو رنيت عليهم مش بيردوا عليا، وفيه ناس لو طلبت منهم خدمات محدش بيبصلك، لو إيناس الدغيدي بطلت تخرج هتلاقي برده إلهام شاهين تسأل عنها، اللي حواليا لا».

وتابعت ساخرة: «أنا تليفوني جالة خرسة، كان التلات تليفونات عندي مش بيبطلوا رن الـ24 ساعة، وناس تانية تحت البيت والفنانين يبعتوا ناس عندي مرسال، بس الحمد لله التليفونات بقت ترجع دلوقتي، والناس دي اللي هما أصحاب مصالح مبقتش أرد عليهم»، موضحة أنها قد تكون قد أخطأت في عدد كبير من الناس لكن دون قصد.

وعن اعتذارها لشخص واحد، ردت: «مفيش حاجة اسمها اعتذر لشخص واحد، أنا مغلطتش في أي شخص، بس لو هعتذر، ممكن أعتذر لأي ضيف مثلا جبته الحلقة وجبت قصاده طرف ثاني وتسببت في فضيحة له، لأن فيه شعره ما بين الواحد يعمل خبر ويعمل فضيحة»، موضحة أنها تقبل أن تقدم برنامج «شيخ الحارة» لكونه يعتمد على فورمات وليس شخصية المقدمة هي التي يدور عليها الأحداث، «مقبلش أني أقدم برنامج مكان واحدة تانية كان يعتمد على قوة المذيع».