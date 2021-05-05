ريهام سعيد: جملة «دي بتاعة مشاكل» طيرت مني قنوات ومسلسلات وأفلام

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن جملة «دي بتاعة مشاكل» تُسبب لها أزمات عديدة، وجعلت العديد من القنوات العربية تتخلى عن برنامجها، فضلًا عن أن بعض المنتجين وبعض المسلسلات والأفلام تتخلى عن التعاون معها، موجهة حديثها للمواطنين: «بترجى الناس من فضلكم، لو مشوفتوش حاجة تدل أني بتاعة مشاكل بعينكم، ياريت مترددوش الكلمة دي، متقفوش في حياتي وفي رزقي».

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه كانت هناك قناة عربية، ستتعاقد على برنامجها، «لكن حد قال دي بتاعة مشاكل، وهما قالوها واحنا قاعدين وقلبوها بضحك، وأنا روحت وزعلت جدا، إحساس الظلم بيوجع أوي، أنا مجتهدة في شغلي، بس الناس كتفتني بالجملة دي ووقفت رزقي ووقفت شغلي».

وأوضحت الإعلامية، أنها لم تكن يومًا «بتاع مشاكل»، كما إنها قدمت برنامج على شاشة «المحور» لمدة 8 سنوات متواصلة، ولم يحدث هناك أي مشكلات، ولم تتسبب في أي مشكلة، «حصل بس أني عملت حلقة وسألت أسئلة الضيف مش عجباه، اتمنعت من الظهور، بس وأنا خارجة من القناة الدكتور حسن راتب رجل الأعمال، اداني مكافأة كبيرة جدًا مالية، وقالي وقتها الفلوس دي مش تعويض».

وأردفت أنها عملت في قناة النهار لمدة 8 سنوات، «برنامجي وقف، وبعدين رجعت اشتغلت تاني في النهار، لأنهم شايفين اني ست كويسة، وأنا شايفة أنهم قناة كويسة، أنا عملت في حياتي 25 مسلسل و 12 مسرحية وعمري ما عملت مشكلة مع حد، وأعلنت في فترة أني هعتزل التمثيل لأني كنت متجوزة حد وقتها قالي متمثليش، بس جوزي الحالي معندهوش أصلا فكرة أني يملي عليا حاجة مش عوزاها».