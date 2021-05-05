«الصحة»: تشغيل أكبر مركز لتلقي اللقاحات خلال ساعات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الوزارة أكثر من محور لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم يعملون على التوسع في الأماكن التي تقدم خدمة اللقاحات، وهي بدأت بأكبر مركز لتلقي اللقاح الذي سيجري تشغيله خلال ساعات قليلة في أرض المعارض في القاهرة، إضافة إلى 339 مركزا تقدم نفس الخدمة في المحافظات.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن عملية التلقيح تعتمد على تدفقات اللقاح الواردة في الخارج، ومصر تنتظر 1.7 مليون جرعة من كوفاكس الأسبوع المقبل، و1.7 مليون جرعة في نهاية الشهر، وأيضا في انتظار 1400 لتر من المادة الخام تكفي لتصنيع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع الاتفاقية في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أنه في يوم 19 مايو الجاري سيكون لدى مصر مليوني جرعة من لقاح سينوفاك، مشيرا إلى أن مصر عقدت العديد من التعاقدات للحصول على اللقاح وهناك 500 ألف جرعة جاهزة للتوزيع على المراكز، وهناك تعاقد على لقاح سبوتنيك الروسي، حيث تعاقدت مصر على 10 ملايين جرعة وسددت كل الأموال التي طلبها الجانب الروسي، وفي انتظار توريد اللقاحات، كما تعاقدت مصر مع شركة جونسون آند جونسون على 4 ملايين جرعة ستحصل عليهم في الربع الأخير من العام الحالي.

يذكر أن عدد إصابات كوورنا يتزايد في مصر خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بشكل كبير، إذ سجلت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، نحو 1090 إصابة جديدة مؤكدة معمليا، ومع تزايد إحصائيات كورونا في مصر، يبحث المواطنون عن أخبار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أخر أخبار الفيروس، وتعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية، فضلًا عن معرفة الأعراض والعلاج، خاصة بعد ظهور أعراض مختلفة في دول العالم.