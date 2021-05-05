أسماء لمنور: رامز جلال مجنون.. والليلة كأني زرت مصر وشوفت أهلها

أعربت الفنانة المغربية أسماء لمنور، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن ظهورها في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «رامز عقله طار»، مع الفنان رامز جلال، إذ تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «سعيدة بأن حلقتي مع رامز جلال، عملت ترند في مصر وعدد من الدول العربية».

وقالت أسماء لمنور، في تصريحٍ لـ«الوطن»: «مبسوطة إني طليت من خلال البرنامج على جمهوري، وخليتهم يعيشوا لحظات فرح ومرح، في ظل الظروف التي يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا»، واصفة رامز جلال بقولها: «مجنون خالص».

وأعربت عن اشتياقها لزيارة مصر، ولقاء جمهورها بالقاهرة، متابعة: «مصر وحشتني، والليلة كأني سافرت وشوفتها في رمضان اللي عندي ذكريات حلوة معاه في مصر».

وأكدت أسماء لمنور عدم معرفتها المُسبقة بطبيعة مقلب الفنان رامز جلال، لا سيما وأنّها مُقلة في الظهور الإعلامي، لافتة إلى أنها مُصابة بـ«فوبيا» من المياه والأماكن المرتفعة.

وأضافت: «ربنا يشهد إنّ دي أول مرة أقفز فيها المسافة دي كلها وأسقط في المياه، فكادت هذه الحلقة أن تشفيني من الفوبيا والبدء في مواجهة مخاوفي من المياه والأماكن المرتفعة».

تفاصيل ظهور أسماء لمنور مع رامز جلال

وكانت الفنانة أسماء لمنور، انفعلت على الفنان رامز جلال بعد اكتشافها أنها وقعت ضحية لمقلب في برنامجه «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية.

وحاول الفنان رامز جلال تهدئة الضيفة، وقال لها: «أنا بحبك والله»، لترد عليه: «هل هذا هو الحب؟!»، وبدأ يحدثها عن ابنها «آدم» لتهدأ، وقال: «المغرب فخورة بأسماء لمنور، وآدم إنت لازم تفخر بوالدتك».