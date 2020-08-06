حرائق وانتحارات وسقوط طائرة.. حصيلة 6 أيام من أغسطس في مصر

6 أيام فقط مرت من شهر أغسطس لتتوالى الحوادث والأخبار السيئة فمنذ بداية الشهر وكثرت الحرائق في محافظات مصر، لتستمر حتى اليوم بحريق بمعرض للملابس ومخبز وعدة محال في كفر شكر، ولم تكن الحرائق هي الأخبار السيئة الوحيدة حيث لقي شخصان مصرعهما اليوم، إثر تحطم طائرة خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

وبعيدا عن الحوادث، كانت هناك حالات أخرى لا تقل حزنا حيث قرر طلاب في الثانوية العامة إنهاء حياتهم حزنا على درجاتهم التي كسرت توقعاتهم، حيث إن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الأول كثرت أخبار انتحار الطلاب.

وترصد "الوطن" أبرز الحوادث التي مرت على المصريين خلال 6 أيام فقط من أغسطس:

سقوط طائرة بالجونة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر، وتمّ الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.

وصرح باسم عبدالكربم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، بأن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار، أكرم الحصري والطيار محمد سعيد.

7 حرائق بالعديد من المحافظات

حريق بمعرض للملابس ومخبز وعدة محلات في كفر شكر: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم من السيطرة على حريق هائل دخل معرض كبير للملابس ومخبز وعدة محال بشارع جمال عبدالناصر بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات بشرية.

حريق يمتد لثلاثة منازل بالشرقية: سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب بورشة نجارة أسفل أحد العمارات بمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، فيما امتدت النيران لـ3 عمارات تسكن بها 9 أسر، دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

حريق بطول السكة الحديد في قليبوب: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بطول السكة الحديد الطريق التبادلي والعاشر دون وقوع خسائر بالأرواحيوم 3 أغسطس حيث تلقي مجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، إخطارا بنشوب حريق وانتقل سيد عبد العظيم نائب الوحدة المحلية، وتم إخطار الحماية المدنية ودفعت بـ 4 سيارات ونجحت في السيطرة علي الحريق.

حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية بمنوف: شب حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 300 متر.

حريق في 11 منزلا بسوهاج: لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر في حريق اندلع بـ 11 منزلا بنجع الحرامي قرية القرعان، دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج. ونتج عن الواقعة، نفوق 45 رأس غنم و16 عجلا. وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.

حريق يلتهم طابقين بمجمع محاكم قنا بسبب عقب سيجارة: سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، على حريق نشب في طابقين بهما مخلفات أوراق موجودة بمجمع محاكم محافظة قنا، نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة. وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب فى طابقين بهما مخلفات أوراق قضايا قديمة وقمامة نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة دون وجود خسائر بشرية.

حريق نشب في مصنع مواسير بالمرج دون خسائر: تمكّنت قوات الدفاع المدني، من إخماد حريق شب داخل مصنع مواسير بلاستك في المرج، بعد أن دفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء عقب ورود بلاغ إليها بنشوب الحريق.

حالات انتحار لطلاب الثانوية

انتحار طالبة ثانوية عامة في مياه النيل بالغربية: شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوي بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود، بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

محاولتا انتحار لطالب وطالبة بالغردقة: حاول طالب وطالبة بالقسم العلمي للثانوية العامة الانتحار بمدينة الغردقة حزنا على النتيجة باستخدام طريقتين مختلفتين للانتحار؛ حيث حاول الشاب تناول حبوب سامة بينما اتجهت الطالبة لقطع شريان يدها وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

انتحار طالبة ثانوية عامة شنقا في بني سويف: انتحرت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام شنقا، اليوم، بعزبة محمد عويس التابعة لقرية غياضة الشرقية بمحافظة بني سويف، داخل منزلها، لحصولها على مجموع 60% في امتحانات الثانوية العامة.

انتحار طالبة لرسوبها في الثانوية العامة بالمنيا: أقدمت طالبة على الانتحار بتناول قرص غلة سام في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، لرسوبها في الثانوية العامة.