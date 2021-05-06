مصرع طالب وإصابة 12 شخصا في 4 حوادث متفرقة بقنا والدقهلية

شهدت محافظتي قنا والدقهلية 4 حوادث تصادم، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مصرع طالب وإصابة 12 مواطنا آخرين، ونُقل المصابون للمستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الحوادث وندب المعمل الجنائي لتحديد ملابساتها وأسبابها.

إصابة 5 في تصادم سيارتين وموتوسيكل بقنا

ففي قنا أسفر حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل مع موتوسيكل على مدخل كوبري الشيخ عيسى في قنا، عن إصابة 5 مواطنين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل مع موتوسيكل على مدخل قرية الشيخ عيسى، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل.

وجاءت أسماء المصابين بنحو: أبوالحمد محمد أحمد، 51 عامًا، ونجله أبو اليذيد، وأحمد حسن أحمد، 35 عامًا، ونجله حسن، 4 أعوام، وحسن بدر حسن، 26 عامًا، وتم نقلهم لمستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 في تصادم سيارة وجرار زراعي على رافد جمصة

وفي الدقهلية تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق رافد جمصه «جمصه - المنصورة»، أمام قرية دملاش دائرة مركز بلقاس.

بانتقال ضباط مركز شرطة بلقاس، تبين من الفحص أن طرفي الحادث السيارة رقم «ع م أ 9561» نقل قيادة أحمد محمد إبراهيم الدجلة 45 سنة- سائق، مقيم بندر سمنود غربية باتجاة جمصة، وجرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية قيادة محمد البشير عبد الرازق زيدان 60 سنة- عامل زراعي، مقيم قرية الروضة دائرة مركز طلخا بذات الاتجاة.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدى إلى اصطدامة بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن، وانقلاب الجرار الزراعي بالمقطورة علي جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 من مرافقي قائد الجرار الزراعي بكسور وكدمات متفرقة، وجميعهم يُقيمون قرية الجواديه دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفي بلقاس المركزي، وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

و‏‎تحرر عن ذلك المحضر رقم 6274 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع طالب وإصابة 3 أخرين في حادثي تصادم بمنية النصر وتمي الأمديد

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي تصادم دراجتين ناريتين في الدقهلية، حيث صدمت دراجة نارية شابين أثناء سيرهما أمام قرية النزل بمركز منية النصر، ولقي أحدهما مصرعه وأصيب الآخر بكسر في الجمجمة، وفر قائدها هاربا.

وفي حادث آخر أصيب عاملان بارتجاج وكسور متنوعة إثر في اصطدام دراجتين ناريتين أمام قرية «كفر سنجاب» مركز تمي الأمديد، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر للعرض علي النيابة العامة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر بالمحضر رقم 2 أحوال مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط يتضمن استقبال مستشفى دمياط التخصصي عزمي أحمد رفعت 12 سنة، طالب جثة هامدة، ومحمد یاسر محمد السيد 14 سنة، طالب، مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلي، ويقيمان قرية النزل دائرة مركز منية النصر.

وفي حادث آخر ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول: جمعه محمد عبد المولى السيد، 24 سنة، عامل، ومقيم قرية الخمسة دائرة المركز مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظام الوجه، ومحمد موسى سعد ذكي، 18 سنة، عامل، ومقيم قرية صدقا، دائرة المركز مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني واشتباه كسر بالجمجمة، إدعاء حادث طريق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤالهما في محضر الشرطة، أقررا بأنه حال استقلال كل منهما لدراجته النارية وأمام قرية كفر سنجاب دائرة المركز اصطدم كلا منهما بالآخر بالمواجهة ما أدى إلى حدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض علي النيابة العامة.