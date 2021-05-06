تنفيذا لقرار «الوزراء».. إغلاق 5 شواطئ في البحر الأحمر خلال العيد

أعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق جميع الشواطئ العامة والمنتزهات والمماشي السياحية بمدن المحافظة من الغد وحتى انتهاء إجازة العيد، إضافة إلى منع التجمعات والاحتفالات وذلك طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المحافظة إلى تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصا على سلامة وصحة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بغلق الشواطئ العامة ومنع التجمعات في 5 شواطيء عامة وهي: شاطئ العام رقم 4 وشاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة والشاطئ العام جنوب مدينة رأس غارب والشاطئ العام بمدينة سفاجا والشاطئ العام بمدينة القصير «جنوب المحافظة»، خلال أيام العيد، في إطار الخطة الشاملة للدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

غلق شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر

وفي مدينة رأس غارب شمال المحافظة، وجه اللواء حامد أحمد رئيس المدينة بمنع أي مظاهر للتجمعات، وتقرر إغلاق شاطئ كورنيش رأي غارب الجديد والتنبيه بعدم تواجد سيارات المواطنين بالقرب من الشواطئ خاصة منطقة الموظفين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

غلق الشواطئ العامة بالغردقة

وأجرى اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، التنسيق مع رؤساء الأحياء وأجهزة الشرطة والجهات المعنية للتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار غلق جميع المماشي السياحية بمنطقة شيري والممشى السياحي جنوب المدينة وشواطئ النادي الاجتماعي والشاطئ العام رقم 4.

غلق شاطي مدينة سفاجا

وأكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واضح بشأن غلق الشواطئ العامة ومنع التجمعات بكافة أنواعها في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حرصا علي سلامة المواطنين.

غلق شاطئ القصير

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة أكد اللواء عادل نصر، رئيس المدينة غلق الشاطئ العام والحدائق العامة بالقصير، منذ الصباح للحد من انتشار الفيروس المستجد وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة لمنع التجمعات.