أشرف السعد من مطار القاهرة: سددت أموال المواطنين.. «مش عليا فلوس لحد»

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه وصل مطار القاهرة منذ نحو أربع ساعات بعد أكثر من 26 عاما قضاها مستقرا في بريطانيا، موضحًا أنه رغم سفره خارج البلاد إلا أنه لم يتركها بقلبه، وذلك خلال تصريحات تليفزيونيه له منذ قليل.

وأضاف «السعد»، أنه حاليا مُحتجز في مطار القاهرة وعلم أن هناك مشاكل قانونية وأحكام قضائية ضده لكن لا يعرف تفاصيلها، مؤكدًا أنه سدد جميع الأموال للمواطنين وليس عليه أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر ما يفوق المليار جنيه على حد قوله.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد إلى مطار القاهرة الدولي بعد غياب أكثر من 25 عامًا، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 778، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته أمام المطار، واتهم «السعد»، في قضايا توظيف أموال في التسعينيات من القرن الماضي، حيث تعرض لعدد من المحاكمات، وتمكن من الهروب خارج مصر عام 1995 لأكثر من 25 عامًا.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل التحفظ على رجل الأعمال أشرف السعد، بمطار القاهرة، فور عودته لمصر بعد غياب دام 25 عامًا، وقال المصدر الأمني لـ«الوطن»، إن التحفظ على رجل الأعمال، إجراء طبيعي بعد أن غاب عن مصر لأكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أنه يتم فحص المواطن والقضايا التي كانت مرفوعة ضده، لحين التأكد من انتهائها بشكل كامل.

وأشار إلى أنه سيتم إخلاء سبيل رجل الأعمال، فور التأكد من براءته من جميع القضايا السابقة، فضلا عن موقفه القانوني في الوقت الحالي.