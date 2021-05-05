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غير مطلوب أمنيا.. أشرف السعد يصل القاهرة عائدا من لندن

كتب:

أيمن حمزة
10:29 م | الأربعاء 05 مايو 2021
أشرف السعد يصل مطار القاهرة الدولي عائدا من لندن

أشرف السعد يصل مطار القاهرة الدولي عائدا من لندن

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتخفظ عليها بمعرفة الدولة بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

ووصل أشرف السعد على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم 778 وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.

وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أعلنت أن «السعد» غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى نحو مليار جنيه، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.

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