مصدر أمني: التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة «إجرائي»

كشف مصدر أمني، تفاصيل التحفظ على رجل الأعمال أشرف السعد، بمطار القاهرة، فور عودته لمصر بعد غياب دام 25 عامًا.

تحفظ مؤقت

وقال المصدر الأمني لـ«الوطن»: إن التحفظ على رجل الأعمال، إجراء طبيعي بعد أن غاب عن مصر لأكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أنه يتم فحص المواطن والقضايا التي كانت مرفوعة ضده، لحين التأكد من انتهاءها بشكل كامل.

واشار إلى أنه سيتم إخلاء سبيل رجل الأعمال، فور التأكد من أن تبرئته من جميع القضايا السابقة، فضلًا عن موقفه القانوني في الوقت الحالي.

غياب طويل

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد إلى مطار القاهرة الدولي بعد أكثر من 25 عامًا، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 778، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته أمام المطار.

اتهامات سابقة

واتهم «السعد»، في قضايا توظيف أموال في التسعينيات من القرن الماضي، حيث تعرض لعدد من المحاكمات، وتمكن من الهروب خارج مصر عام 1995 لأكثر من 25 عامًا.