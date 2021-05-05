مصادر لـ«الوطن»: أشرف السعد لم يغادر مطار القاهرة حتى الآن

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، لم تفرج عن رجل الأعمال الهارب الشهير، أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة عليها.

وأكدت المصادر، أن السعد وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، وتم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط كل الأحكام، التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية، أو صدور قرار بإلقاء القبض عليه لصالح أي جهة أمنية فور وصوله للمطار.

ووصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتخفظ عليها بمعرفة الدولة عليها بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

ووصل أشرف السعد على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم 778 وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة. وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أعلنت أن «السعد» غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

يذكر أن محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية ، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى نحو مليار جنيه، وتم التخفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.