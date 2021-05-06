أشرف السعد: أملك مليارات الجنيهات في مصر.. و«مش عارف هتحبس ولا لأ»

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه وصل مطار القاهرة في الساعة الثامنة من مساء اليوم، «معرفش لسه فيه شوية إجراءات بتتعمل ومش عارف أنا قاعد ليه في المطار لحد الآن»، موضحًا أنه غادر مصر منذ 26 عاما ونصف، «كنت المفروض أرجع من زمان، بس لاقيت عمري بيجري قولت لازم أرجع دلوقتي».

وأضاف «السعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يشعر أنه يعيش في مصر ولم يتركها، «أنا كنت بره بجسدي، بس روحي في البلد»، موضحًا أنه لا يعرف هل هناك أحكام قضائية ضده أم لا، «بس أكيد قدامهم حاجة، أكيد فيه أحكام أو فيه ملفات قضايا لازم تتقفل، أو قضايا لازم تتعمل لها معارضة، بس أنا حتى الآن في المطار وهما هنا استقبلوني كويس وبشكل جيد».

وتابع: «أنا الحقيقة مش عارف أنا واقف في مطار القاهرة ليه، هما كمان هنا مش عارفين، بس عاوز أقول لو حد طلع قال ليه فلوس عند أشرف السعد ومخدهاش يعرفني وهدهالة، أنا طلعت جواب من الكسب غير المشروع، وكمان فيه جزء من فلوسي رجعتلي، أنا أموالي في القاهرة تفوق المليار جنيه، ومعايا أوراق تثبت كده، ليا في بنك واحد 45 مليون دولار».

وأوضح أنه سيطالب بهذه الأموال من البنوك، ولن أذكر أسامي هذه البنوك على الهواء، «لازم أظهر الأول وأوريهم المستندات، الورق ده مش مجاله الإعلام ده فيه مجال ليها في المحاكم، أنا عندي مليارات الجنيهات، أي حد ليه عندي حاجة أنا موافق والله العظيم أني أدهالة، أنا مش عارف موقفني ليه، أكيد فيه حاجات في الكمبيوتر أكيد إحنا مش عارفينها».

وتابع: «أنا مش عارف هدخل البلد ولا هتحبس، مستني القرار، ممكن يكون من النائب العام أو وزير الداخلية»، وحول رغبته في الاستقرار في القاهرة أو العودة للندن مرة أخرى: «أروح بيتنا الأول وبعدين أقول هقعد هنا على طول ولا لأ، عاوز حتة فيها سرير».