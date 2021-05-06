حورية فرغلي: ثقتي في نفسي رجعتلي بعد العملية.. وصوتي مبقاش «مخنف»

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها البالغة بنجاح 4 عمليات في أنفها بالخارج، قائلة: «الحمد لله مبسوطة أوي، استعدت حاستي التذوق والشم، وصوتي مبقاش مخنف أخيرًا»، موضحة أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومادلين طبر، وأكرم فريد، وشريف منير ورانيا محمود ياسين، أبرز من سألوا عليها في مرضها، ولا تريد أن تنسى آخرين.

وأضافت فرغلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، على شاشة «إكسترا نيوز»، عبر تطبيق «زوم»، أن رانيا محمود ياسين كانت تعتبر ظهرها وصوتها في فترة مرضها: «كانت لما تسمع أي حد يطلع شائعة تطلع ترد، مرة قالوا عليا إني توفيت، طلعت قالت إزاي تقولوا عليها كده وأنا عندي أخبارها كلها، ناس كتير سألوا عني ومش عاوزه أنسى حد».

وأوضحت أن هناك شخصيات فنية كبيرة تواصلوا معاها، ولم تتخيل أنهم يطمئنوا على حالتها الصحية: «رجعولي الثقة في نفسي، مش بس كست، بل كممثلة، حسسوني إني عاوزه أقدم حاجات تانية، حسسوني إني عاوزه أقدم حاجات أكتر من اللي أنا قدمته قبل كده».

وتابعت حورية فرغلي: «الطبيب قالي ممنوع أمشي بكمامة عشان عظم الأنف، والدولة اللي كنت فيها كان ممنوع أمشي من غير الماسك، كان عندي رعب من ناحيتين، أول حاجة إني اتصاب بفيروس كورونا المستجد، وفي نفس الوقت لو مش لبست كمامة الناس بتبص لي بطريقة غريبة»، موضحة أنها قد تسافر مرة أخرى في شهر أغسطس من أجل الاطمئنان على العملية: «الدكتور عاوز يطمئن إن الخلايا الجزعية اتعملت بشكل كويس، والعظم اتثبت في مكانة».