مسلسل قصر النيل الحلقة 23.. دينا الشربيني تكتشف لغز اختفاء والدتها

أحداث مشوقة بدأ بها مسلسل قصر النيل الحلقة 23، بعدما عرض الضابط خالد نوح الذي يلعب دوره أحمد مجدي، الزواج على كاميليا «دينا الشربيني»، لكنها اتفقت معه على تأجيل الخطوة، حتى تتحسن الأمور داخل القصر.

حسين السيوفي وكاميليا يبحثان عن حقيقة اختفاء والدتهما

واستمرت الأحداث بمحاولة كشف حسين السيوفي الذي يجسد شخصيته محمد حاتم، وشقيقته كاميليا عن حقيقة اختفاء والدتهما صفية.

سعاد تواجه منصور السيوفي بحقيقته

وعلى جانب آخر، اتجهت ناردين فرج التي تلعب دور سعاد، إلى مكان اختباء منصور السيوفي، وواجهته بحقيقته وأنها لن تصدقه في أي أمر فيما بعد، وهو ما دفعه لحبسها معه داخل منزله، حتى لا تكشف أمره لعائلته.

حرق والدة كاميليا

واختتمت الحلقة أحداثها، بتبين أن فهمي السيوفي هو السبب خلف اختفاء صفية الغامض؛ إذ أنه أمر شقيقه الأصغر منصور السيوفي بحرق منزلها الذي كانت تقطن فيه بالحلمية، وهو ما كشفه الضابط خالد نوح لكاميليا، ومن ثم سبب لها صدمة كبيرة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

وتعرض إعادة عرض مسلسل قصر النيل، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

أحداث مسلسل قصر النيل

يذكر أن أحداث مسلسل قصر النيل تدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل، ومن ثم انتشرت الفوضى بين أطراف القصر كافة.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.