الوجه الأخر للهند رغم كورونا: تنتج 60% من إجمالي اللقاحات في العالم

على الرغم من مرور الهند بأكبر كارثة بسبب فيروس «كورونا» وتجاوز عدد الإصابات اليومية 300 ألف إصابة، إلا أنها لها جانب مشرف في إنتاج اللقاحات عالميًا ورائدة في هذه المجال، حسبما ذكر السفير أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة، في لقاء مع مراسلة قناة «اكسترا نيوز».

وذكر السفير معلومات عن تفوق الهند في مجال اللقاحات بنحو:

1- معهد الأمصال في الهند ينتج 60% من اللقاحات في العالم لمختلف الأمراض ومنها لقاحات أمراض الجدري وشلل الأطفال.

2- معهد الأمصال ينتج 70 مليون جرعة شهريًا من لقاح أسترازينكا.

3- بحلول شهر يونيو سيصل إنتاج المعهد لـ100 مليون جرعة لقاح شهريًا.

4- إنتاج معهد الأمصال في الهند يذهب لعدد كبير من الدول النامية والأفريقية عن طريق شبكة جافي لتوزيع اللقاحات.

5- أرسل معهد الأمصال الهندي 50 ألف جرعة لقاح إلى مصر في يناير الماضي.

6- هناك لقاح محلي في الهند يٌدعى «كوفاكسين» تصنعة شركة بهارات بيوتك الهندية.

7-اللقاح الهندي المحلي فعال ضد السلالة الهندية ويصل إنتاجه حاليًا لـ15 مليون جرعة سنويًا.

8- تنوي الهند زيادة إنتاج اللقاح الهندي المحلي ليصل لـ100 مليون جرعة شهريًا بحلول شهر سبتمبر.

9- عقدت الهند اتفاقًا لإنتاج لقاح «سبوتنك» الهندي وستبدأ إنتاج 3.5 مليون جرعة الشهر القادم ويصل الحجم الإجمالي للجرعات التي سيتم إنتاجها منه لـ850 مليون جرعة.

10- تستعد الهند لتصنيع لقاحات ليس فقط لشعبها ولكن لجميع أنحاء العالم.