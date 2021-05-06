قافلة طبية مجانية بكفر أبو إسماعيل في الغربية ضمن فعاليات «حياة كريمة»

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر أبو إسماعيل التابعة لمركز زفتى، مقدمة من الهلال الأحمر المصري فرع الغربية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالغربية.

مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر يدعم قوافل علاجية وغذائيه لقري زفتي

جاء ذلك انطلاقاً تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تنفيذ القوافل الطبية المجانية بشكل دوري وبالتوازي مع أعمال البنية التحتية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري.

مبادرة حياه كريمة رئاسية لرسم البهجه علي وجوه أسر قري زفتي الاكثر احتياجا

وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم الكشف على 242 مواطنا بالعيادات المتنقلة التابعة للقافلة، حيث تم الكشف على «72 مواطنا بعيادة العظام، 74 مواطنا بعيادة الباطنة، 45 طفلا بعيادة الأطفال و51 مواطنا بعيادة الجلدية»، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعاً بالمجان من الصيدلية المتنقلة التابعة القافلة.

الكشف وعلاج ٢٤٢ مواطن بالعيادات الطبية المتنقلة بقري مركز زفتي

وأكد محافظ الغربية، استمرار تنفيذ تلك القوافل على مدار العام بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق مركز زفتى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم مستوى الخدمات الصحية المقدم لأبناء المحافظة.

وفي ذات السياق، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرى «كفر الدغايدة ، نهطاي ، الضبابشة»، وكذلك عمليات التوسيع والإحلال والتجديد الجزئي لمدارس «شبرا اليمن الثانوية ، كفر شبرا قلوج الجديدة ، كفر شبرا قلوج القديمة، مدرسة اللواء ممدوح الجوهري بكفر حانوت القبلي، شرشابة الثانوية ، عمرو بن العاص التجريبية بزفتى»، بالإضافة إلى عمليات التجديد والتطوير بمكاتب بريد «كفر شبرا قلوج ، الرياض، فرسيس، الغريب ، مسجد وصيف».