احُتجز 7 ساعات.. كواليس إخلاء سبيل أشرف السعد من مطار القاهرة

أكثر من 7 ساعات قضاها رجل الأعمال المصري أشرف السعد، محتجزًا بمطار القاهرة الدولي لإنهاء عدد من الإجراءات الأمنية اللازمة فور عودته لمصر بعد غياب دام أكثر من 26 عامًا، حيث عاش في لندن وعدد من الدول الأوروبية بسبب صدور عدد من الأحكام القضائية ضده.

كواليس 7 ساعات في مطار القاهرة

وصل «السعد» إلى مطار القاهرة في الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء مرتديا ملابس كلاسيكية وقد بدا عليه كبر السن.

وقال مصدر أمني، إنه فور وصول «السعد» إلى المطار اصحطبه عدد من رجال المباحث، حيث أجريت معه تحقيق مصغر عن كيفية تواجده خارج البلاد لأكثر من 26 عامًا وطبيعة عمله خلال هذه الفترة في لندن، فضلًا عن الاستعلام عن الدول التي زارها خلال تلك السنوات.

استعلام عن الحالة الجنائية

كما تواصل رجال الأمن مع عدد من الجهات المعنية للكشف عن القضايا المتهم فيها رجل الأعمال الذي هرب خارج مصر منذ 26 عامًا، لمعرفة موقفها القانوني خاصة وأن أغلبها مر عليها أكثر من 25 عامًا.

وأكد المصدر أنه كان في انتظار رجل الأعمال أبناؤه الأربعة وهم: إبراهيم، بلال، ومريم، وخديجة، حيث وصلت الطائرة في الساعة الثامنة مساءً واستمرت هذه الإجراءت حتى فجر اليوم.

الإفراج

وأوضح المصدر، أن أبناء السعد اصطحبوا إلى منزل شقيقاته في إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة، حيث من المقرر أن يعود إلى منزله بقرية ميت غريط بمحافظة الدقهلية بعد عصر اليوم الخميس حيث تستعد قريته لاستقباله في حفل كبير.

يذكر أن رجل الأعمال المصري محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، ولد في 1 يناير 1954، وفٌرضت الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما.

وفي عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.