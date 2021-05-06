عاجل.. الإفراج عن أشرف السعد من مطار القاهرة

أفرجت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، عن رجل الأعمال الهارب الشهير، أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن السعد وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، وتم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط كل الأحكام، التي صدرت ضده خلتل فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية، أو صدور قرار باللقاء القبض عليه لصالح أي جهة أمنية فور وصوله للمطار، وفور التأكد من سلامة موقفه القانوني تم الإفراج عنه.

وأكدت المصادر، أن السعد سيذهب لمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، حيث زينت أسرته واجهة بيته، بالزينات والكهارب احتفالاً بعودته.

ووصل رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، بعد غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، تحمل رقم 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.

وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أعلنت أن «السعد» غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

يذكر أن محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية ، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيها، وتم التخفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.