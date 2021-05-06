عاجل.. مصدر قضائي: أشرف السعد محتجز لحين انتهاء التحقيقات معه

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إن النيابة ما زالت تفحص أوراق رجل الأعمال أشرف السعد، للتأكد من موقفه القانوني، وذلك في أعقاب عودته إلى مصر بعد غياب 26 عاما.

وأضاف المصدر، أنه في حالة انتهاء الفحص إلى عدم احتجازه على رهن قضايا أو تحقيقات سيجري إخلاء سبيله، موضحًا أنه حتى الآن لم تنته أعمال الفحص.

وكان رجل الأعمال المصري أشرف السعد قد عاد إلى مصر بعد غياب 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، تحمل رقم 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.