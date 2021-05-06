كشف لغز مقتل فرد أمن في مصنع بـ15 مايو: عامل سابق نفذ الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات مقتل فرد أمن بمصنع زجاج في منطقة 15 مايو، في دائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من موظف في أحد مصانع الزجاج الموجودة في مدينة 15 مايو، بعثوره على جثة فرد أمن بالمصنع مقتولا، وسرقة الخزينة الحديدة الخاصة بالمصنع وبداخلها مبلغ مبالي، وكذلك سرقة جهاز «DVR» الخاص بالكاميرات الموجودة بالمصنع.

وبعمل التحريات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، وجمع المعلومات حول الواقعة، توصل رجال الأمن إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل سابق بالمصنع، اشترك مع سائق «توك توك» في تنفيذها، وهما يقيمان في نفس دائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكابهما للجريمة بغرض السرقة، حيث كان يعمل المتهم الأول بالمصنع محل الجريمة، ويعلم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمصنع، وكذا علمه بتواجد فرد أمن واحد وقت ارتكاب الواقعة، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه وسرقة الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصديقه المتهم الثاني.

وتوجه المتهمان للمصنع المشار إليه، وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه الذي استضافه لكونه من العاملين السابقين بالمصنع، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وتوجه لغرفة الحسابات الخاصة بالمصنع وتمكن من كسر الباب الخاص بالغرفة واستولى على الخزينة وبداخلها المبلغ المالي.

عقب ذلك توجه المتهم الأول لغرفة كاميرات المراقبة، وقام بالاستيلاء على جهاز «dvr» خشية التعرف عليه وضبطه، وتقابل مع المتهم الثاني واستقلا سيارة وفرا هاربين.

بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بعلم زوجته بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المسروقات لدى شقيقة زوجة المتهم الثاني، وبسؤالها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة قتل وسرقة، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط مبلغ مالي بمكان إخفائه، وأضاف بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.