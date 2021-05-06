أفضل أسعار للذهب.. «الصاغة» تبدأ عرض «شبكّات» موسم العيد

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن أن تجار الذهب يعلقون آمالهم على فترة عيد الفطر، لتحريك المبيعات، بسبب زيادة الإقبال على الخطوبة والزواج في هذه الفترة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الورش ومحلات «الصاغة» استعدت للموسم القادم بزيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10%، بالإضافة إلى تنويع التشكيلات المعروضة من المجوهرات والمشغولات الذهبية.

وأشار «واصف» إلى أن الأسواق تعاني حالة من الركود الشديد منذ بداية شهر رمضان، وهناك توقف شبه تام في حركة المبيعات، وهو ما لم يحدث على مدار السنوات السابقة، كما اعتبر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحلات في الساعة 9 مساءً، سيؤثر على سوق الصاغة.

وبين رئيس الشعبة أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان بدأ يشهد رواجاً نسبياً، نظراً لارتفاع معدل الطلب على الذهب من قِبل المواطنين، استعداداً لحفلات الزواج والخطوبة خلال عيد الفطر.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية أن الأوزان الخفيفة هي الأكثر إقبالاً من جانب المواطنين، في ظل تداخل المواسم، مشيراً إلى أن متوسط أسعار أطقم «الشبكة» يبدأ من 8 آلاف جنيه، حتى 30 الف جنيه، للطقم الكامل، والذي يتضمن «كوليه وانسيال وخاتم ودبلة».

وأفاد «واصف» بأنه رغم التذبذب الواضح في أسعار الذهب، بين الارتفاع والانخفاض، فلم يكسر حجز الـ3جنيهات خلال اليومين الماضين، وقال إن سوق الصاغة يعمل منذ الساعة 12 صباحاً حتى 4:30 مساءً، وفقا لجميع الإرشادات التي وضعتها الحكومة، لضمان صحة وسلامة التجار والعملاء.

وأوضح ان مشتريات الذهب خلال موسم العيد تتركز عادة على الأطقم البسيطة من عياري 18 و21 جرام، اللذين يعدان الأكثر تنوعاً في موديلات التصنيع والتصاميم، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية محفزة على شراء الذهب، رغم الزيادات المحدودة، ما سيكون لها تأثيرات إيجابية على تنشيط حركة المبيعات على المشغولات الذهبية والمجوهرات.

كما أكد نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن عيد الفطر يُعد من أقوى المواسم التي يستعد لها سوق المجوهرات والمشغولات الذهبية، بإطلاق أكبر تشكيلة من الذهب المحلي، ليناسب كل الأذواق، حيث يتزامن موسم العيد مع فصل الصيف، وهو موسم حفلات الخطوبة والزواج.

وقال إن أسواق الذهب تصل إلى فترة الذروة في الأيام التي تسبق أيام عيد الفطر، مضيفاً أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان وموسم عيد الفطر يشهد عادةً تحقيق زيادة في حجم مبيعات الذهب.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، ارتفع سعر جرام الذهب بمقدار 13جنيهاً، ليسجل عيار 21 سعر 904 جنيهات، مقابل 891 جنيهاً بداية شهر مايو الجاري، فيما سجل عيار 18 سعر 791 جنيهاً، وبيع عيار 18 بـ676 جنيهاً.

ولا زالت مخاوف تسود في الأسواق العالمية، نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا، خاصةً في الهند، التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات.