3 قرارات عاجلة في «خناقة طالبتين بمطاوي».. بينها إقالة مدير المدرسة

قال خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، إنّ التحقيق جار في واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، المعروفة باسم واقعة خناقة طالبتين بالمطاوي، والتي نتج عنها إصابة طالبتين بجروح عميقة في وجه كل منهما.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أنّ الإدارة التعليمية اتخذت 3 قرارات عاجلة في الواقعة، وهي فصل مدير المدرسة نهائيا، وفصل رئيس الكنترول بالمدرسة، وفصل الطالبتين من المدرسة، وجار التحقيق مع جميع المسؤولين في المدرسة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحقيق في الواقعة.

وتابع خالد، أنّ الطالبتين استخدمتا أسلحة بيضاء ما نتج عنه إصابتهن بجروح عميقة في وجه كل منهما، موضحا أنّهن تابعتين لتعليم العمال، ويعني أن يذهب الطالب إلى المدرسة لتأدية الامتحان فقط.

من جانبه، قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة حرصت على متابعة الواقعة منذ علمت بحدوثها، موضحا أنّه جار التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب النهائية لها.

وأضاف مجاهد لـ«الوطن»، أنّه جرى تخصيص لجنة من قطاع التعليم الفني في الوزارة للذهاب إلى المدرسة ومعرفة الواقعة والوقوف على أسبابها.

مجاهد: خصصنا لجنة فنية لمتابعة الواقعة

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنّه جار التحقيق في الواقعة التي نتج عنها إصابة معلم من المدرسة وتحويله إلى مستشفى مبرة بالمعادي، وكثّفت الوزارة متابعتها للواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تشاجر طالبتين بعد خروجهما من الامتحان أمام المدرسة مستخدمين أسلحة بيضاء، ما تسبب في حدوث جروح عميقة لكل منهما.

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في شهر مايو الجاري، للاستعداد للامتحانات النهائية.