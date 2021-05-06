الصحة تكشف توجيهات التعامل مع السائحين.. pcr شرط الدخول لمصر

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي بالوزارة، تعليمات وإجراءات خاصة بالتعامل مع السياح القادمين من الخارج أو أي شخص قادم من الخارج، وشددت على عدم السماح بالدخول للبلاد دون إجراء تحليل pcr للقادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا، وحال عدم وجود تحليل يجرى التحليل داخل المطار، ويبقى السائح في فندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وحال السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح.

حظر دخول أي سائح دون تحليل pcr

وتابعت الوزارة في منشور رسمي أنّ الحجر الصحي بالمطار ينفذ التعليماتن ويحظر دخول القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا او بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراءه تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، بنتيجة سلبية وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية ، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية القادمين برا أو بحرا.

عزل المصاب الفيروس ومنع اختلاطه بأي شخص

وفيما يتعلق بالأشخاص المصابين وثبتت التحاليل إيجابيتهم بفيروس كورونا، أكدت أنّه يتم الالتزام بالعزل الذاتي بغرفة الإقامة دون الاختلاط أو التعامل مع أحد، والتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية المعنية والعلاجية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية وفقا للبروتوكول الموضوع خلال فترة التواجد بمصر، ولحين مغادرة البلاد مع الفوج السياحي.

ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

ويشهد المنحني الوبائي في مصر ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات الفيروس والوفيات، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة والسكان، حيث جرى أمس تسجيل 1102 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن خروج 876 بعد تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة داخل مستشفيات العزل الصحي، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشار العدوى.