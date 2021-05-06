علي جمعة: الإمام البوصيري كان ينتقد الناس بقصائد شعر من تأليفه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الإمام البوصيري يحتل منزلة خاصة في قلبة، فهما «بلديات»، حيث ولد في محافظة بني سويف، ووالده ولد في قرية تسمى «دلاص» يتبع مركز كان يطلق عليه مركز بوش، وهي كلمة فرعونية قديمة ، لكنه تحول فيما بعد لاسم مركز ناصر، بينما والدته عاشت في قرية «أبوصير» مركز الواسطى، وولد سنة 608 هجريا.

وأضاف علي جمعة، في برنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه كان خطاطا وشاعرا ومحاسبا إضافة إلى إجادته لعلوم الفقه والأحاديث والقرآن والعديد من العلوم الأخرى.

وأشار إلى أنّه عندما كان ينتقد الناس الذين لا يعجبونه، عبر قصائد شعر كان يؤلفها خصيصا لانتقادهم، متابعا: «الإمام البوصيري كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم دائما، وانجذب إلى مرسي أبو العباس عندما ذهب إلى الإسكندرية المحب الشديد لرسول الله».

وتابع الدكتور علي جمعة: «الإمام البوصيري كان من العاشقين لسيدنا رسول الله ومن الذاكرين لله سبحانه وتعالى، ولزم مرسي أبو العباس وأصبح تلميذا له ودفن بجواره بالإسكندرية عن عمر يناهز 87 عاما».