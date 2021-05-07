حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور، صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه، أو إصابته باليأس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخ وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان العالمي جورج كلوني ويوافق تاريخ ميلاده 6 مايو.