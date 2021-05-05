تداول 44 ألف طن بضائع و 6سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، مشيرة إلى تداول 44 ألف طن بضائع و313 شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1500) طن بضائع و164شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع و149 شاحنة .

وأضافت هيئة الموانئ في بيان لها، اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة «بوسيدون اكسبريس»، اليوم، بينما تغادر السفينة «Ince Pacific»، وعلى متنها 38 ألف و500 طن فوسفات والسفينتين «محبة وبوسيدون اكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «محبة»، وغادرت السفينتين «دليلة والحرية 2»، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية، وصول وسفر، للسفينة «سينا».

وفي سياق آخر استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة «SUND AIR»، الألمانية القادمة من مطار «دوسلدورف الدولي»، بألمانيا وكان علي متنها 171 راكبا وذلك بعد توقف لفترة بسبب جائحة كورونا، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلي مطار الغردقة الدولي وعلى متنها عدد من السائحين .

كان مطار القاهرة الدولى،استقبل أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، أمس الثلاثاء، فى أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة.