ماذا يفعل لقاح كورونا داخل الجسم بعد تلقي أول جرعة؟.. الصحة تجيب

طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن لقاحات فيروس كورونا، قائلة: «إن جميع لقاحات كورونا فعالة وأمنه ولا تستدعى القلق، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية فإنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم حيث تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب للطبيب».

واستعرضت الوزارة أنواع اللقاحات وكيفية عملها داخل الجسم، موضحة «أن هناك لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة وهي تستخدم كشكل غير فعال من الفيروس ولا تسبب المرض ولكنها تحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل».

وتابعت الوزارة: أن هناك نوع آخر وهو اللقاحات القائمة على البروتين وهى عبارة عن جزء من بروتين فيروس كورونا ويقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، بينما يوجد نوع آخر يعتمد على استخدام فيروس تم تصميمه معمليا ولا يسبب المرض ولكن ينتج بروتينات فيروس كورونا التى تحفز استجابة جهاز المناعة.

وأضافت: «أن هناك نوع أخر، وهو لقاحات الحمض النووى الريبي والحمض النووى وهى طريقة جديدة تعطي تعليمات للخلايا لبناء بروتين يحفز الاستجابة المناعية بأمان».

وتابعت الصحة «أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على هذا الرابط أو التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا».

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الموجة الثالثة، قائلة: إن أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة اختلفت قليلا عن الموجتين الأولي والثانية، بالإضافة للأعراض الشائعة والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق والألم فى العظام، فإن الموجة الثالثة للفيروس تمثلت في أعراض: «تورم العينين وظهور طفح جلدي علي الجلد والألم في البطن وأسفل الرقبة والكتف».

وتواصل الوزارة رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.