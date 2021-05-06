أول تصريح من المدرس المصاب في «خناقة طالبتي المطاوي» بالمعادي

تستمع النيابة العامة لأقوال المدرس «وائل، س»، موظف إداري بمدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية بالمعادي، والذي أصيب بقطع في الوتر أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طالبتين عرفت بواقعة خناقة طالبتين بالمطاوي، والتي نتج عنها إصابة طالبة بقطع في الوجه أسفر عن خياطة 6 غرز في الوجه وإصابة الأخرى بجروح في الوجه.

وقال المدرس المصاب لـ«الوطن»، إنه غادر المستشفى منذ قليل ومتواجد في النيابة العامة للإدلاء بأقواله في المشاجرة التي وقعت بين طالبتين بالمدرسة، وأصيب أثناء محاولته فضها.

إصابة طالبة بـ6 غرز

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـ«الوطن»، إن مشاجرة وقعت بين الفتايتين بسبب خلافات قديمة، حيث أقدمت إحداهما على ضرب زميلتها بقطر في وجهها ما تسبب في قطع كبير في الوجه ترتب عليه خياطة 6 غرز في وجه المجني عليها، حيث يخضع الاثنان للتحقيق داخل قسم الشرطة.

إصابة مدرس حاول فض المشاجرة

وأكد المصدر، أن الفتاة الأخرى التي أصابت زميلتها لم تصب سوى بجروح طفيفة في الوجه نتيجة دفاع الفتاة الأولى عن نفسها، حيث حاول موظف إداري بالمدرسة يدعى «وائل»، التقاط «الكتر» من يده الفتاة المعتدية، فأصيب بقطع في وتر يده اليمنى، ما تسبب في نقله إلى مستشفى المبرة وإجراء عملية جراحية بتكلفة 16 ألف جنيه.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النيابة العامة تولت التحقيقات في القضية فيما عاد المدرس إلى منزله بعد خروجه من المستشفى منذ ساعات.

ويشير المصدر إلى أن الفتاة المعتدية، هي ظهرت أثناء الفيديو ملقاة على الأرض ويمسك بها المدرس، الذي أصيب بقطع في وتر يده اليمنى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تشاجر عدد من الفتيات في مدرسة السيدة رقيه كوتسيكا التابعة لإدارة المعادي التعليمية، حيث يظهر الفيديو وجود أثار دماء وجروح كبيرة في وجه الفتيات، وسط صراخ باقي الطلاب داخل الفصل.

مشاجرة دامية في فصل بنات

ويظهر المقطع المتداول الذي يبلغ مدته 21 ثانية، فتاة ملقاة على الأرض ووجها ملطخ بالدماء، فيما يحاول عدد من زملائها مساعدتها في القيام، كما يظهر الفيديو أيضًا وقوف فتاة أخرى مصابة بجرح قطعي في الوجه ووجها مليء بالدماء.

ولفت المصدر إلى أن الفتاة المعتدية هي التي كانت واقعة على الأرض ويمسك بها المدرس وائل الذي أصيب بقطع في وتر يده اليمنى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تشاجر عدد من الفتيات في مدرسة السيدة رقيه كوتسيكا التابعة لإدارة المعادي التعليمية، حيث يظهر الفيديو وجود أثار دماء وجروح كبيرة في وجه الفتيات، وسط صراخ باقي الطلاب داخل الفصل.