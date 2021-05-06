بدون إجراءات وقاية.. زحام وتكدس على مكاتب البريد في المحافظات 

شهدت مكاتب البريد على مدار يومي الأربعاء والخميس زحامًا شديدًا بسبب صرف رواتب المعاشات إضافة إلى اصطفاف المواطنين علي ماكينات الصراف الآلي، دون اتخاذ اتباع الإجراءات الوقائية.

زحام في الإسماعيلية والمواطنين: ماكينات الصراف قليل

وشهدت مكاتب البريد في محافظة الإسماعيلية حالة من الزحام علي المكاتب وماكينات الصراف الآلي لليوم الثاني علي التوالي، فيما اشتكى المواطنون من حالة الزحام الكبيرة خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.

وقال أحمد حسن، من سكان مركز أبوصوير إن الأزمة هي تواجد عدد كبير من كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد لصرف المعاشات مشيرا إلي عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.

واصطف المواطنون أمام بعض مكاتب البريد دون وجود مسافات آمنة فيما بدأ الموظفون مساعدة المواطنين وتنظيم انتظارهم أمام الماكينات أو للدخول إلي المكاتب.

وأوضح عمر عبد الهادي أن الأزمة الكبري في الإسماعيلية هي عدم وجود ماكينات صراف آلة تكفي المواطنين: «مفيش ماكينات حتى في المكاتب الرئيسية ومعظمها بيعطل والحل وجود ماكينات يتم تغذيتها ليلا ونهارا كالبنوك والا سنظل كل شهر في هذه الأزمة».

زحام في قنا دون إجراءات التباعد

وشهدت مكاتب البريد والبنوك في محافظة قنا، اليوم الخميس ، زحاما وتكدسا دون تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ففي بريد قنا الرئيسي، تواجد المئات من المواطنين داخل وخارج المبني في منطقة العمال في مدينة قنا، دون تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما شهد مقر البنك الأهلي في قفط وقنا، ومقر بنك مصر والاسكندرية في دشنا وأبوتشت، زحاما شديدا من قبل العملاء الذين ينتظرون استلام حوالات نقدية من ذويهم الذين يعملون في دول الخليج.

وحاولت الأجهزة الأمنية ضبط المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية ولكنهم لم يتمكنوا بسبب الاعداد الزائدة وعدم وجود أماكن كافية خارج تلك المقرات.

زحام في المصالح الحكومية في ميت غمر

وشهدت معظم المصالح الحكومية في الدقهلية اليوم زحاما كبيرا من المواطنين لإنهاء الأعمال المتعلقة بهم.

ونشر مواطنون من مدينة ميت غمر فيديو للزحام الكبير داخل وخارج مكتبة بريد ميت غمر، وهو ما يمثل خطرا كبير لانتقال فيروس كورونا المستجد ما جعل المواطنون ينشروا الفيديو للتحذير من تفشي الفيروس بين المواطنين لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، وضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين في إطار التصدي للجائحة.

غضب بين المواطنين

وقال هاني عباده، أحد سكان مدينة ميت غمر، إن الفيديو تم تصويره اليوم داخل مكتب بريد ميت غمر، ورصد حال المكتب من داخله وخارجه، وبه أعداد كبيرة من المواطنين بعضهم ملتزم بارتداء الكمامة وآخرين لم يلتزموا علاوة علي الزحام الرهيب داخل المكتب والذي لا يوجد به موطأ قدم إلا وعليه بشر واقفين في انتظار إنهاء مصالحهم داخل مكتب البريد.

زحام كبير أمام كتب بريد المنزلة لصرف المعاشات

وخصص مكتب بريد طلخا أحد العاملينلتنظيم المواطنين وذلك بإعطاء رقم حضور كل منهم لتنظيم الدخول إلي المكتب إلا أن الزحام انتقل إلي التجمع حول الموظف بصورة كبيرة وتزاحم المواطنون عليه ليحصلوا علي رقم للدخول إلي المكتب.