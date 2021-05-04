«بعد الإجازة» زحام بمكتب بريد ميت غمر.. ومواطن: «إعدام جماعي»

شهدت معظم المصالح الحكومية في الدقهلية اليوم زحاما كبيرا من المواطنين لإنهاء الأعمال المتعلقة بهم، ونشر مواطنون من مدينة ميت غمر فيديو للزحام الكبير داخل وخارج مكتبة بريد ميت غمر، وهو ما يمثل خطر كبير لانتقال فيروس كورونا المستجد للزحام الكبير داخل المكتب وخارجه، وعدم التزام البعض بارتداء الكمامة، وهو ما جعل المواطنون ينشروا الفيديو للتحذير من تفشي الفيروس بين المواطنين لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، وضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين في إطار التصدي للجائحة.

غضب بين المواطنين لحالة الزحام داخل مكتب بريد يمت غمر

وقال هاني عباده، أحد سكان مدينة ميت غمر، إن هذا الفيديو تم تصويره اليوم في داخل مكتب بريد ميت غمر، ورصد حال المكتب من داخله وخارجه، وبه أعداد كبيرة من المواطنين بعضهم ملتزم بارتداء الكمامة وآخرين لم يلتزموا علاوة علي الزحام الرهيب داخل المكتب والذي لا يوجد به موطأ قدم إلا وعليه بشر واقفين في انتظار إنهاء مصالحهم داخل مكتب البريد.

وأضاف عباده لـ«الوطن» أن ما يحدث يمثل كارثة وليس في مكتب البريد فقط، وإنما في معظم المصالح الحكومية أيضا والبنوك، محذرا من خطورة ما يحدث والذي يمكن أن يتسبب في نشر فيروس كورونا بصورة كبيرة بين المواطنين وخاصة أن معظم المترددين علي المكتب من كبار السن وأصحاب المعاشات.

ووصف محسن النجار، في تعليق له، ما يحدث داخل مكتب البريد بأنه «إعدامات جماعية»، فيما أكد جهاد السعيد، أحد المواطنين في تعليقه علي الفيديو، أن الوضع في البنوك والأسواق والمقاهي حدث ولا حرج، داعيا الله أن يحفظنا، واتفقت هالة رضا معه في القول: «البريد ده مشكلة لازم يشوفوا حل للزحمة الرهيبة دي ويتفتح فرع تاني في مكان يكون بعيد عن الزحمة ياريت والله».

وذهب محمد الحفني، في تعليقه علي الفيديو أبعد من ذلك قائلا: « لا حول ولا قوة إلا بالله، ده غير حالات السرقة المتكررة كمان في هذا المكان، ولازم أيضا يوجدوا البديل لصرف المعاشات بفرع آخر والاستعاضة بكروت الصرف من الماكينات، وربنا يسترها الوباء منتشر والمسؤولين والناس في غاية الاستهتار»، وقال أحمد الزلباني «الدول كلها عملت ابليكشن للمواعيد و مفيش حد يدخل من غير ميعاد ».

مسئول: الإجازة سبب الزحام بعدها

وقال مصدر مسئول، إن السبب في هذا الزحام الكبير فترة الإجازة الطويلة والتي امتدت من الخميس إلي الاثنين لمدة 5 أيام، وهو ما جعل عدد كبير من المواطنين ينتظرون عودة العمل لإنهاء مصالحهم مؤكدا أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة جعل المواطنين يحتمون من الشمس إلي داخل المكان.

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