سعر ومواصفات نيسان قشقاي بعد الزيادة الأخيرة وأهم المنافسين لها في مصر

أعلنت شركة نيسان، خلال الأيام الماضية، زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، بالسعر الرسمي لطراز «نيسان قشقاي» موديل العام 2021، وخلال السطور التالية رصد للقائمة السعرية للسيارة، وأهم المنافسين لها في السوق المحلي، ضمن الفئة السعرية والمواصفات والتجهيزات.

نيسان قشقاي

- تتوفر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 376.400 جنيه، والثانية بسعر 412.400 جنيه، والثالثة بسعر 441.400 جنيه، والرابعة بسعر 450.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، وقوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة من طراز CVT.

- تصل السرعة القصوى إلى 175 كم/ ساعة.

-تأتي بأبعاد «4394 مم طول، و1806 عرض، و1595 مم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2646 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 430 لتر.

- تستهلك متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وتتسارع من الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة خلال 12.9 ثانية.

رينو كادجار

- تتوفر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 389 ألف جينه، والثانية بسعر 414 ألف جنيه، والثالثة بسعر 434 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، وقوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل غلى 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4449 مم طول، و1836 مم عرض، و1607 مم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2646 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 477 لتر.

- تستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود، لقطع مسافة 100كم، وتتسارع من الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة خلال 10.1 ثانية.

سيتروين C3 أيركروس

- تتوفر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 305 آلاف جنيه، والثانية بسعر 335 ألف جنيه، والثالثة بسعر 375 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، وقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 183كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4154 مم طول، و1756 مم عرض، و1597 مم ارتفاع» ويصل طول قاعدة العجلات 2604 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لتر.

ميتسوبيشي إكليبس

- تتوفر السيارة بـ7 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 385 ألف جينه، والثانية بـ 420 ألف جنيه، والثالثة بـ435 ألف جنيه، والرابعة بـ450 ألف جينه، والخامسة بـ465 ألف جينه، والسادسة بـ480 ألف جنيه، والسابعة بـ505 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، وقوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة من طراز CVT، مكون من 8 سرعات.

- السرعة القصوى تصل إلى 200كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4405 مم طول، و1805 مم عرض، و1685 مم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2670مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 378 لتر.

- تستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وتتسارع من الثابت وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية.