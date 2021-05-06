توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل لـ42

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الجمعة الموافق 7 مايو حتى الأحد الموافق 9 مايو.

وبحسب توقع خبراء الأرصاد، يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متطقعة.

أما عن طقس السبت، فشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة أيام الجمعة والسبت والأحد، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمي 41 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 40 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.