المفتي: النبي حض على الأخذ بالأسباب في كل المجالات والرجوع للمختصين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي محمد «ص»، عالج وعولج، حيث أنه حض على العلاج، وكانت هناك وصفات طبية في هذا الوقت، ولم ينهِ النبي عنها، لأنه كان يحث المسلمين على تلقي العلاج حال وجود أمراض، لأن هذا يعد أخذا بالأسباب.

وأضاف «علام»، خلال استضافته في برنامج «كتب عليكم الصيام»، أنه يتم إرجاع اكتشاف أدوات التشريح الرئيسية في الطب إلى علماء مسلمين، فزمن اكتشاف الدورة الدموية وتشريح العين والمخ لم يقف المسلمين حينها متفرجين، بل كانت لهم إسهامات طبية كبيرة، لافتا إلى وجود وثيقة طبية في مدينة فاس المغربية، توضح أقدم مخطوطة طبية لدى الأطباء المسلمين، ودورهم في دعم هذا العلم.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن أهل الذكر هم الأشخاص المتخصصين في علم بعينه، مؤكدا أن النبي محمد، كان يحث المسلمين على سؤال أهل العلم في المجالات المتخصصة، ومنها أمر تلقيح النخل الذي أوصى الأشخاص بعدم زراعته بشكل معين، فلم تحدث نتيجة جيده، وحينها قال النبي جملته الشهيرة، أنتم أعلم بشؤون ديناكم.

ولفت مفتى الديار المصرية، إلى النبي محمد اجتهد فيما يخص تلقيح النخل، واجتهد أيضا في أمر الأسرى في غزوة بدر، وعندما وجد أن نتيجة الاجتهاد كانت خطأ، أعلن أنه مجرد اجتهاد، وليس تكليف، ليعلم الأمة ضرورة الاستعانة بالمتخصصين، حتى تتم الأمور على أفضل وجه.