التنمية المحلية: أغلقنا 23 ألف محل و20 ألف مقهى منذ ديسمبر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المحال التجارية ستغلق بشكل عام بداية من الساعة التاسعة مساء اعتبارا من اليوم، ويستثنى من ذلك محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات نظرا لطبيعة عملها، بالإضافة إلى الأفران والمخابز نظرا لطبيعتها الخدمية، وكذا الأمر بالنسبة إلى توصيل المطاعم الطلبات للمنازل.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والترفيهية سيتابع المحافظون ونوابهم ورؤساء المراكز أوضاعها بشكل دوري، بحيث يجري غلقها بشكل تام في العيد».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن نفس الأمر ينطبق على الشواطئ العامة والخاصة والقرى السياحية، حفاظا على التباعد الاجتماعي وحتى تمر هذه الموجة بسلام، موضحًا أن الإجراءات التي ستتخذ ضد المخالفين مفعلة، فمنذ 1 ديسمبر الماضي وحتى أمس، بخصوص مواعيد الغلق والفتح، جرى غلق العديد من المحال العامة بما يزيد عن 69 ألف محل عام من بينهم 23 ألف محل تجاري و20 ألف مقهى بالإضافة إلى 8888 ورشة، بخلاف مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح والمآتم، وهو ما يندرج تحت المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها في أيام عطلة عيد الفطر المبارك في التاسعة مساء، إعمالا بالقرارات الحكومية التي أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا أمس الأربعاء.

وبحسب مصدر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، فإن قرارات الغلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، والمقصود بما يماثلها أي منشأة تقدم خدمات جماهيرية وعروض فنية، على أن يكون غلقها 9 مساء وذلك حتى 21 مايو، لمنع أي تجمعات حرصا على تقليل الإصابات خلال الفترة المقبلة.