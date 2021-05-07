تعرف على الاشتراطات الفنية لطرح الأراضى بـ«التخصيص المباشر» في الشروق

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس عبداللطيف بشارة، طرح قطعتي أرض بنشاط «نادى رياضى، ومدرسة» بنظام التخصيص المباشر، طبقاً لقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أرقام «133، 134 ، 142 ، 145، 146» لسنة 2020.

تنشر «الوطن»، فى سطور أبرز الاشتراطات الخاصة بنظام التخصيص المباشر بنحو:

1- يأتى هذا الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة لدعم الخدمات المُقدمه لسكان الأحياء، ولتوفير فرص استثمارية تفى بطلبات المستثمرين فى المدينة، وتوفير فرص عمل لأبناء المدينة بشكل مباشر بتلك المشروعات.

المجتمعات العمرانية تطرح أراضي بنظام التخصيص المباشر بالشروق

2 - يمكن للراغبين في الحصول على الأراضى، الاطلاع على كراسة الشروط من خلال موقع هيئة المجتمعات والتقدم حتى 15 من مايو الجاري.

3 - خطة الطرح الحالية تضمن تخصيص قطعتى أرض الأولى بنشاط «نادى رياضى» بنظام حق الإنتفاع لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا.

4 - مساحة الأرض المخصصة لنشاط النادى تبلغ 21.81 فدان بمنطقة الخدمات المستقبلية فى شمال الحى الأول شرق، على مدخل الإسماعيلية 2.

الاشتراطات الفنية

5 - الاشتراطات الفنية عبارة عن نسبة بنائية تبلغ 5% من مساحة الأرض والإرتفاعات بدروم وأرضى ودور أول مع الإلتزام باشتراطات وزارة الشباب والرياضة والدفاع المدنى.

6 - السعر التقديرى للمتر المربع فى السنة يبلغ 166 جنيها، وأن قيمة التأمين الابتدائى 1476770 جنيها.

قطعة الأرض الثانية بنشاط «مدرسة»

7 - قطعة الأرض الثانيه بنشاط مدرسة بنظام البيع ومساحتها تبلغ 5774م2 وتقع بمركز خدمات الحى الرابع، بحد أقصى للنسبة البنائية 30% من مساحة الأرض والارتفاعات بدروم وأرضى وثلاث أدوار متكررة مع الالتزام بشروط هيئة الأبنية التعليمية وبسعر تقديرى للمتر المربع بقيمة 7800 جنيه.

أنظمة السداد

8 - يشترط للتقدم سداد نسبة 10% من القيمة الإجمالية، وفى حالة الرسو يتم سداد 5% لتصل إلى 15% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنه العقارية الرئيسية.

9 - سداد باقى الثمن يكون على 10 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة مع تحميل الأقساط الفائدة المعلنه من البنك المركزى بالإضافة إلى 2% و 0.5% مصاريف إدارية.

خلق مناخ آمن للمستثمرين

10 - يتم توفير السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الاستثمار فى جميع أحياء المدينة والذى له العائد فى توفير العديد من الخدمات لقاطنى مدينة الشروق.