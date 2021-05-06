مع بداية التطبيق التجريبي.. المستندات المطلوبة لإصدار رخصة بناء

تسعى الدولة جاهدة، للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لذلك قامت بوضع اشتراطات البناء الجديدة، في محاولة لضبط حركة العمران، داخل المدن، وستطبق تلك الاشتراطات لتراخيص البناء على المدن المصرية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين.

أما التطبيق في باقي المدن المصرية سيبدأ 1 من يوليو المقبل. على أن يتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء 2021.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بناء

1- صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.

2- توكيل رسمي من الطالب/ المالك، للمهندس أو المكتب الهندسي.

3- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الواردة باللائحة التنفيذية.

4- تقرير استشاري فني تربة، في حالة أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

5- تقرير استشاري سلامة العقارات المجاورة، طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

6- صورة من سجل مشاريع المهندس المعماري والإنشائي الخاص بالترخيص.

7- نوتة حساب معتمدة في حالات تقديم وثيقة التامين، أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

8- ثلاث نسخ من رسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشاري.

9- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

10- شهادة صلاحية أعمال للترخيص طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

11- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة أربعة طوابق أو أكثر من مليون جنيه.

12- المستندات الدالة بملكية الأرض والعقار.

13- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

14- إقرار وتعهد بشأن الملكية، طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

15- إيصال توريد الدمغة الهندسية.

16- شهادة الاستشاري الصادرة من النقابة.

17- شهادة المتغيرات المكانية «الإحداثيات».

18- جميع الموافقات المطلوبة من الجهات «الآثار، الري، الصرف».

وتتمثل تراخيص البناء لعام 2021، في أن ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، بالإضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.