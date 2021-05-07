تعرف على مكان وموعد حجز المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب قبل انتهاء المهلة

قبل ما يزيد عن شهر، قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، والمقرر عقدها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، على أن يفتح أبوابه للجمهور يوم 1 يوليو.

ونوهت اللجنة أن أخر موعد للحجز سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مايو وأنه لن يتم النظر في الحجوزات التي تقدم بعد هذا الموعد.

كما يمكن إرسال طلبات الاشتراكات للإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.

كما وطرحت الهيئة العامة للكتاب استمارة المشاركة في المعرض، وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، لـ«الوطن»، إنَّ المعرض يقام لأول مرة في هذا التوقيت بعد تأجيله بسبب كورونا، كما سيتمّ مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، متوقعًا أنَّ يقل عدد دور النشر المشاركة لكى يتمكن المعرض من تحقيق شرط التباعد الاجتماعي بين العارضين.

وكانت قد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لانطلاق الدورة الجديدة من معرض الكتاب، وذلك بعد تأجيل تنظيم دورة هذا العام من المعرض، بسبب وباء كورونا المستجد، منبهة أن قرار التأجيل كان قرارا سليما، خاصة أن نجاح هذا المعرض يتمثل في الحضور الغفير الذي يشهده كل عام.

يذكر أن هذه الدورة لمعرض الكتاب تأتي تحت شعار «هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل»، والكاتب يحيى حقى هو شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبد التواب يوسف.