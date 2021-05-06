الشرطة تطبق قرار غلق المحال والموالات بالمحافظات

شهدت محافظات مصر في أول ساعة لتطبيق قرار الحظر حملات مكبرة في كل الشوراع والميادين الرئيسية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه ورغم التنبيه على المواطنين، ضرب بعضهم بالقرارات عرض الحائط.

زحام في الإسماعيلية والشرطة تفض المواطنين

في الإسماعيلية نفذت حملات شرطية وأخرى تابعة للأحياء والمراكز والمدن حملات مكثفة، مساء اليوم الخميس، لتطبيق قرار الحظر بإغلاق المحال التجارية.

ونجحت قوات الشرطة في إخلاء الشوارع من المواطنين رغم الزحام الشديد بها خلال أول ساعة من تطبيق قرارات الحظر.

وكان شهدت شوارع الثلاثيني ومصر وسعد زغلول والشوراع التجارية المحيطة بها زحاما شديدا في الساعات الأولى من تطبيق القرار.

وفي المراكز والمدن التزم أصحاب المحال التجارية بتطبيق قرارات الحظر، فيما تجول الدوريات الشرطية الشوارع لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

زحام في خالد ابن الوليد ولا إجراءات احترازية

وشهدت مدينة الإسكندرية، تكثيف أمني مشدد بكورنيش البحر والشوارع الرئيسية الكبرى، حيث بدأت المحال في الغلق منذ التاسعة وحتى التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الذي يعد أول أيام تطبيق نظام الغلق في التاسعة مساء لمدة أسبوعين.

وفي شارع خالد بن الوليد الذي يعد أشهر الشوارع التي تضم سوقا كبيرا لمحال الملابس، بدأ الغلق في التاسعة والنصف، وبشكل سريع بمجرد مرور سيارات الشرطة، فيما رصدت «الوطن» معاودة بعض المحال للفتح مجددًا عقب مرور الشرطة.

واكتظ الشارع بالمواطنين الراغبين لشراء ملابس العيد، دون مراعاة لأي من الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فيما استمرت المحال في العمل بالشوارع الداخلية ضاربين بالقرار عرض الحائط.

إغلاق مراكز الشباب والأسواق في القليوبية

وفي القليوبية أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال غرفة متابعة «أون لاين» تعليماته بضرورة التاكد من التزام المراكز بقرارات الغلق من خلال مجموعة من المتابعين والتواصل مع مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

ويقوم المتابعين ببطولات ميدانية تشمل 206 مراكز شباب و16 ناديا على مستوى المحافظة، للتاكد من التزام المراكز بقرارات الغلق ونقل فاعليات الغلق بالصور من خلال جروب المتابعة الأون لاين وشبكة تواصل المتابعين على مستوى المحافظة.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها لقرارات غلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية

زحام في الغردقة وحملات لتطبيق الحظر

وشهدت الأسواق والميادين الرئيسية بمدينة الغردقة زحاما شديدا عقب الدقائق الأولى التالية لتطبيق قرار غلق المحال والأسواق في التاسعة مساء، وسط انتشار أمني مكثف ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة لقرار الغلق تجوب الشوارع والميادين والأسواق.

ورغم تطبيق قرار غلق المحال في مواعيده في مدينة الغردقة، إلا أن الشوارع المحيطة والمؤدية إلى الأسواق، شهدت زحاما شديدا وتأثرت حركة السيارات في الميادين، ما استدعى لتكثيف الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات وفك الزحام المروري، خاصة في ميدان الدهار أقدم وأكبر ميادين الغردقة وميادين السقالة المؤدي إلى شارع شيراتون أشهر شوارع الغردقة.