«معاودة الفتح مرة أخرى».. حيل أصحاب المحال لتفادي الغلق بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، تكثيف أمني مشدد بكورنيش البحر والشوارع الرئيسية الكبرى، مع بدء موعد غلق المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، حيث بدأت المحال في الغلق منذ التاسعة وحتى والتاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الذي يعد أول أيام تطبيق نظام الغلق في التاسعة مساءا لمدة أسبوعين، بما فيهم أيام إجازة عيد الفطر 2021.

«الوطن» تجولت بشوارع الإسكندرية، وبالتحديد بمنطقة ميامي شرق المدينة الساحلية، لرصد الساعات الأولى لغلق المقاهي والكافيهات والمحال، وبالتحديد في الشوارع ذات الكثافة العالية من حيث المارة والمحال الكبرى.

حيث تم رصد 3 حيل ابتدعها أصحاب المحال، لتفادي قرارات مجلس الوزراء الجديدة، بخصوص الغلق في التاسعة مساء.

الغلق على الزبائن.. أولى حيل مواعيد الغلق الجديدة

- في شارع خالد بن الوليد الذي يعد أشهر الشوارع التي تضم سوقا كبيرا لمحال الملابس، بدأ الغلق في التاسعة ونصف، وبشكل سريع بمجرد مرور سيارات الشرطة، الأمر الذي نتج عنه غلق بعض المحلات على الزبائن بالداخل، لاستكمال عمليات البيع والشراء لحين رحيل قوات الشرطة.

عودة الفتح بعد رحيل الشرطة

- تمثلت ثاني الحيل المبتدعة، في عودة الفتح مجددا عقب مرور قوات الشرطة، وهو ما تمثل في عدد من محال شارعي خالد بن الوليد وخليل حمادة بمنطقة ميامي، فيما برزت تلك الحيلة في المحال المتواجدة بالشوارع الداخلية، الذين استمروا في الفتح حتى وقت كتابة تلك الكلمات ضاربين بالقرار عرض الحائط.

مقاهي الدور الأول

- برزت الحيلة الثالثة في استمرار فتح مقاهي الدور الأول، وتعد امتدادا للمحال وتعرف بمسمى «الميزان»، حيث وضعت بعض المحال «بنرات» مع إضاءة خافتة حتى يصبح هناك صعوبة في تحديد استمرارهم في العمل.