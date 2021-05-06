مسلسل كله بالحب الحلقة 24.. شقيقة «إلهام» على علاقة بالدكتور «طارق»

شهد مسلسل كله بالحب الحلقة 24، تحولا في محور أحداث المسلسل، حيث أظهرت الأحداث أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «دكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشان سويا.

مسلسل كله بالحب الحلقة 24

كشف تلك التفاصيل أحد رجال سامر المصري «صبحي المحامي»، الذي كان يراقب أحمد السعدني «دكتور طارق»، لمعرفة ما يخطط له، والتقط لهما مقطع فيديو وهما يتحدثان عما كان من المفترض أن ينفذه «طارق» ولكنه خالف وعده معها، وتزوج من آخرى وهي زينة «دهب».

أحداث مسلسل كله بالحب الحلقة 24.. صبحي المحامي يحصل على عقد الفيلا

شهدت أيضا أحدث مسلسل كله بالحب الحلقة 24، محاولات سامر المصري «صبحي المحامي»، في البحث عن عقد الفيلا الذي وقعت عليه صابرين «إلهام» دون علمها، حيث أخبرته ريم البارودي «كاريمان»، أن العقد من المؤكد أن «طارق» أخفاه في قصر والدته، وبالفعل عثر عليه صبحي المحامي هناك.

وعلى الجانب الآخر يتواصل أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع المشترين لبيع الفيلا بأعلى سعر، ولكنه لم يعلم أن صبحي المحامي حصل على العقد ولن يتمكن من بيعها دون ذلك العقد.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

خلال الحلقة السابقة نجح أحمد السعدني «دكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي من الممكن أن يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أم حاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد اصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.