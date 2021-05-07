موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 25.. تطور مفاجئ في الأحداث

يُعرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 25، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 25

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 25، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.

ودارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضد الكسر، بتعرف نيللي كريم على بيومي فؤاد أثناء رحلتهما، وتنشأ بينهما صداقة، وتستمر الأحداث، وتصارح لقاء الخميسي شقيقة زوجها باستيلائه على كل حقوقها المادية.

وتتوالى الأحداث، وتحاول لقاء الخميسي، التقرب من محمد فراج، بعد انفصاله عن نيللي كريم.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، تزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزوات، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها فى غيبوبة بالمستشفى.