موعد عرض مسلسل بنت السلطان الحلقة 26.. هل تخرج روجينا من القضية؟

تعرض الحلقة 26 من مسلسل بنت السلطان، بطولة الفنانة روجينا، وهي أول بطولة مطلقة لها تنافس بها في دراما رمضان 2021، بمشاركة عدد من الفنانين.

وتبث أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل بنت السلطان في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة «النهار دراما»، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين منهم باسم سمرة وبيومي فؤاد وسوسن بدر وغيرهم.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل بنت السلطان

في أحداث الحلقة 26 من مسلسل بنت السلطان، تم القبض على روجينا في قضية المخدرات، وتعترف على شركاؤها في القضية.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة الشعبية عزة، حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، تقسو عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.