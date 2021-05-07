تعرف على طريقة صنع الفسيخ الأسواني

«الفسيخ الأسواني»، دائما ما يطلبه أهالي القاهرة ومحافظات الوجه البحري من أي زائر لمحافظة أسوان، فمبجرد سماع وصول شخص عزيز لديهم لأسوان يطلبوا منه الفسيخ الأسواني ، لأنه من أجود أنواع الفسيخ فى محافظات مصر نظراً لجودته وسعره المناسب، وينتظر الاسوانيون شراء الفسيخ عقب الانتهاء من شهر رمضان لتعويض ما فاتهم خلال فترة شم النسيم.

لماذا يتميز الفسيخ الأسواني؟

الفسيخ الأسواني مميز جداً لأنه يخرج مباشرة من أفضل وأعزب مياه ليس في مصر فقط بل فى العالم أجمع لأنه يخرج من مياه بحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان على مساحة 350 كيلومتر داخل الحدود المصرية بينما توجد باقي البحيرة فى السودان، ولأهالي أسوان طرق خاصة فى صناعة الفسيخ وهو الذى يجعله دائماً مميزا.

الضبع.. ورثنا المهنة أباً عن جد

قال مصطفى الضبع، أحد أشهر أصحاب محلات بيع الفسيخ الأسواني بمدينة أسوان: «ورثنا المهنة أباً عن جداً والإقبال على الفسيخ الأسواني ليس فى موسم معين ولكنه طوال العام ، ويزيد الإقبال عليه خلال أيام شم النسيم وأعياد الربيع وتمليح الأسماك ليس شيء جديد فالمصريون القدماء ملحوا سمكتين قبل ذلك وهما (الراية وكلب المياه) ووجدوا فى النقوشات الفرعونية بالمعابد القديمة».

المصريون القدماء أول من صنعوا الفسيخ

وأشار إلى أن المصريين القدماء أول من صنعوا الفسيخ، حتى أننا حالياً حينما نصنع الفسيخ يكون على طريقة مشابهة للتحنيط الفرعوني فيتم وضع الأسماك بعد خروجها من مياه بحيرة ناصر بكميات كبيرة من ملح الطعام عقب صيدها مباشرة فى الصباح الباكر، و يتم وضعها فى أماكن مخصصة على شاطيء البحيرة.

كيفية صناعة الفسيخ الأسواني

ويضيف «الضبع»: «بعد الصيد ننزع أمعاء الأسماك ونغسلها ونضع الملح بداخلها بدل أمعائها وفي خياشيمها وكمان فوقها وذلك بمقدار محدد فى خيام مخصصة لذلك ونفرشها على الأرض وأسفلها صناديق خشبية لمدة تصل لحوالي أسبوع، ونضعها فى صفائح وتفضل بأن تكون فوارغ صفيحة السمنة لأن الجبنة وغيرها تتعرض للصدأ بسرعة خاصة وأن فترة التخزين والتمليح تكون كبيرة.

تعبئة الأسماك بصورة أفقية ورأسية

وتابع: «يتم تعبئة الأسماك بصورة أفقية ورأسية متوازية ونضغط عليها بقوة حتى نفرغ أي هواء موجود فى الصفيحة وتغلف بأكياس من النايلون حتى لا تتلوث وتترك لفترة على حسب التمليح ويخرج لنا أفضل أنواع الفسيخ الذي يتراوح سعره ما بين الـ70 والـ100 جنيه على حسب الحجم والنوع .